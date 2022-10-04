Москва, , 11:50 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем народного собрания Абхазии Лаши Ашубой призвал активизировать работу над соглашением о сотрудничестве парламентов России и Абхазии.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Предлагаю нам вместе изучить соглашение между Государственной думой и парламентом Абхазии и выйти на его подписание как можно быстрее, чтобы в рамках нового формата мы с вами смогли работать более эффективно, решая проблемы граждан наших стран», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Володин также отметил необходимость обсудить новые форматы сотрудничества, в частности, создание межпарламентской комиссии высокого уровня.