Москва, 4 октября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем народного собрания Абхазии Лаши Ашубой призвал активизировать работу над соглашением о сотрудничестве парламентов России и Абхазии.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Предлагаю нам вместе изучить соглашение между Государственной думой и парламентом Абхазии и выйти на его подписание как можно быстрее, чтобы в рамках нового формата мы с вами смогли работать более эффективно, решая проблемы граждан наших стран», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Володин также отметил необходимость обсудить новые форматы сотрудничества, в частности, создание межпарламентской комиссии высокого уровня.