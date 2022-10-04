Москва, , 11:50 — REGNUM В России жилье в силу падения спроса на аренду перестает быть выгодным активом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Рынок недвижимости

«Спрос на жилье в 2022 году сохранит негативный тренд, поскольку реальные доходы населения стагнируют. Ипотека даже с государственной поддержкой в условиях высокого уровня инфляции не сможет восстановиться до уровня 2021 года, — сказал он. – Жилье в силу падения спроса на аренду перестает быть выгодным активом. Особенно это становится очевидным при росте цены обслуживания недвижимости. В секторе вторичной недвижимости из-за потребности в наличных продавцы вынуждены давать дисконт. Предложение превышает покупательную способность. Изменений стоит ждать во втором полугодии 2023 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, количество сделок на российском рынке жилья заметно падает.

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