Улан-Удэ, , 11:50 — REGNUM Министра здравоохранения Бурятии Евгению Лудупову выдвинули на должность зампреда правительства республики по социальным вопросам. Эту должность в конце сентября оставил Вячеслав Цыбикжапов.

Евгения Лудупова Правительство Бурятии

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, глава субъекта Алексей Цыденов уже внёс кандидатуру Лудуповой для утверждения в Народный хурал.

«Она будет исполнять функционал министра здравоохранения и зампреда. Данное решение позволит в том числе сэкономить бюджетные средства. Голосование состоится на внеочередной сессии Народного хурала 11 октября», — добавили в правительстве.

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