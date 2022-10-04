Улан-Удэ, 4 октября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Министра здравоохранения Бурятии Евгению Лудупову выдвинули на должность зампреда правительства республики по социальным вопросам. Эту должность в конце сентября оставил Вячеслав Цыбикжапов.

Правительство Бурятии Евгения Лудупова

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, глава субъекта Алексей Цыденов уже внёс кандидатуру Лудуповой для утверждения в Народный хурал.

«Она будет исполнять функционал министра здравоохранения и зампреда. Данное решение позволит в том числе сэкономить бюджетные средства. Голосование состоится на внеочередной сессии Народного хурала 11 октября», — добавили в правительстве.