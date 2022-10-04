Владикавказ, , 11:49 — REGNUM В Северной Осетии завершено расследование уголовного дела о разбойном нападении на жителя республики. Двое злоумышленников, спланировав ограбление, похитили у него имущества на 14 млн рублей. Один из подозреваемых оказался жителем соседнего региона, сообщили в пресс-службе прокуратуры по республике.

Грабитель LeoFra

Преступление было совершено в апреле 2022 года. Один из грабителей — 42-летний житель соседней республики — договорился с не установленным пока сообщником об ограблении жителя Северной Осетии. Используя световые сигналы, устанавливаемые на автомашинах спецслужб, они остановили автомобиль потерпевшего на трассе «Кавказ» между населенными пунктами Хумалаг и Зильги.

Пересев в машину пострадавшего, злоумышленники повезли свою жертву в безлюдное место, где стали требовать отдать им сумку с его имуществом. Угрожая расправой, они забрали два мобильных телефона и денежные средства на общую сумму свыше 14 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд.