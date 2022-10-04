Москва, , 11:49 — REGNUM Власти Турции не могут остановить рекордный рост инфляции по целому ряду причин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Андрей Гусев.

Инфляция Pixabay.com

«Есть несколько групп причин, не позволяющих властям Турции остановить данный рост инфляции. Во-первых, это экономические факторы, ведь в мире в целом в последние год-два наблюдается резкий рост цен, прежде всего на энергию и продовольствие, а это важнейшие драйверы инфляции, учитывая всё еще возрастающие объемы потребления ресурсов экономикой Турции, несмотря на возможное ее существенное замедление, — сказал Гусев. — Во-вторых, административные, прежде всего вмешательство в деятельность ЦБ Турции высших государственных лиц, которые придерживаются собственных научно и практически недостаточно обоснованных взглядов на денежно-кредитную политику и все-таки в конце сентября «продавили» снижение ключевой ставки до 12%, что внесло дополнительный вклад в рост инфляции».

В-третьих, как пояснил Гусев, это геополитические факторы, включая комплексное давление Запада на власти Турции в преддверии выборов 2023 года.

«В-четвертых, финансово-спекулятивные, включая вполне естественное косвенное давление ФРС США на все развивающиеся рынки, подобные турецкому, и публикации международных рейтинговых агентств, которые недавно понизили долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Турции уже практически до уровня «мусорного», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рост инфляции в Турции назвали сверхвысоким и весьма угрожающим.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономике Турции предсказали инфляцию под 100%