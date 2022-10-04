Москва, , 11:47 — REGNUM Российский рынок жилья в условиях непредсказуемости развития экономики и геополитической нестабильности одним из первых принял «удар на себя». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В сложное время покупатели чаще отказываются от приобретения товаров длительного пользования и дорогостоящих объектов. Количество сделок на рынке жилья заметно падает. И при относительно высоких темпах роста строительства это происходит из-за заметного падения спроса, — сказал Ковригин. — Дальнейшая ситуация будет зависеть от геополитики и экономики. Однако при сохранении напряженности можно прогнозировать дальнейшее падение спроса на полгода максимум — покупатели постепенно привыкают к непредсказуемости. Иных оснований для сильного падения рынка нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в РФ сложились предпосылки к устойчивому снижению цен на первичное и вторичное жилье.

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