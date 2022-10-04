Москва, 4 октября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Российский рынок жилья в условиях непредсказуемости развития экономики и геополитической нестабильности одним из первых принял «удар на себя». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«В сложное время покупатели чаще отказываются от приобретения товаров длительного пользования и дорогостоящих объектов. Количество сделок на рынке жилья заметно падает. И при относительно высоких темпах роста строительства это происходит из-за заметного падения спроса, — сказал Ковригин. — Дальнейшая ситуация будет зависеть от геополитики и экономики. Однако при сохранении напряженности можно прогнозировать дальнейшее падение спроса на полгода максимум — покупатели постепенно привыкают к непредсказуемости. Иных оснований для сильного падения рынка нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в РФ сложились предпосылки к устойчивому снижению цен на первичное и вторичное жилье.