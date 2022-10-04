Надымский район, Ямало-Ненецкий АО, , 11:47 — REGNUM На Ямале девочка вспарывает животы голубям и выпускает им кишки на глазах одноклассников. Об этом сообщила местная жительница в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

Мёртвая птица

Жительница Надыма сообщила о местной девочке, которая вскрывает голубям животы. Она учится в шестом классе одной из школ города. И живодёрством занималась прямо на глазах у одноклассников.

«Вопрос. Почему социально опасный ребёнок ходит в школу с другими детьми? Взрослые, чьи дети учатся вместе с ней в школе, вам всё равно? Она вспорола животы птиц и давила их», — говорится в посте недоумевающей надымчанки.

В комментариях жители Надыма сообщают, что о шокирующем поведении девочки многие знают. Ранее она отрывала птицам крылья.

Администрация Надымского района в ветке обсуждения заявила о начатой проверке изложенной в посте информации.

«В случае подтверждения сведений об участии в инциденте несовершеннолетних, с ними будет организована индивидуальная работа, в том числе социально-психологических служб. По фактам ранее размещённых публикаций также была проведена проверка, предприняты меры реагирования», — прокомментировали в мэрии.