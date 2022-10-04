Пхеньян, 4 октября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) вновь включила КНДР в список стран, в которых наблюдается нехватка продовольствия. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад организации.

(сс) stephan КНДР

Известно, что в список стран, нуждающихся во внешней поддержке, вошли 45 стран.

В докладе отмечается, что большинство жителей Северной Кореи не получают достаточного питания, а то, что есть, не отличается разнообразием. Ухудшение продовольственной ситуации в стране связано с экономическим кризисом.

По мнению экспертов, в текущем году нехватку продовольствия также может усугубить снижение объёмов производства зерновых.

Отметим, что ФАО включает КНДР в вышеуказанный список с 2007 года.