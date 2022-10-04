Донецк, 4 октября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми до 50 человек личного состава. Об этом 21 апреля сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За прошедшие сутки потери в живой силе противника составили до 50 человек личного состава», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что также за это время союзные силы уничтожили артиллерийскую установку и два танка, а также восемь единиц бронированной и автомобильной техники киевских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что спецназ Росгвардии ликвидировал диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Херсонской области.