Кишинёв, 4 октября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Несмотря на то, что стоимость газа, поставляемого из России в Молдавию, в октябре ожидается почти вдвое ниже, чем в сентябре, тариф для населения не изменится. Об этом 4 октября сообщил в своём телеграм-канале глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Он сообщил, что цена на российский газ в октябре ожидается около $1074 за 1 тыс. кубометров, вместо $1883 в сентябре, а тариф рассчитан на закупочную цену $927. Разница позволит компании сократить разрыв, накопившийся за месяцы, пока тариф «отставал» от затрат на покупку газа.

«Принятый тариф позволяет не только компенсировать затраты предприятия, но и не накапливать новые отклонения, которые неизбежно приведут к новому росту цены для потребителей», — написал Чебан.

Напомним, когда Партия социалистов была правящей в Молдавии, стоимость газа для республики составляла до $170. Майя Санду, став президентом страны в декабре 2020 года и добившись, чтобы её партия «Действие и солидарность» стала правящей в июле 2021 года, начала вести антироссийскую политику. В октябре 2021 года Газпром при перезаключении договора установил новую ценовую политику. В сентябре 2022 года цена на газ для Молдавии выросла до $1883, что стало абсолютным «рекордом» для страны.