Москва, 4 октября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Рост инфляции в Турции выглядит сверхвысоким и весьма угрожающим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Андрей Гусев. Так он прокомментировал информацию о том, что инфляция в Турции превысила 83%.

Picserver.org Инфляция

«В текущем мировом явно предкризисном финансовом состоянии даже на фоне серьезных проблем других стран из G20 рост инфляции в Турции действительно выглядит сверхвысоким и весьма угрожающим, — констатировал Гусев. — По разным оценкам, такого уровня не было минимум 24 года. Но в конце 1990-х годов экономика Турции имела другой формат — власти не имели таких высоких экономических амбиций, а эксперты тогда еще не позиционировали страну в качестве приоритетного регионального международного хаба, в правительстве страны не планировали выиграть за счет эффекта масштаба в инвестиционно-логистическом развитии, не говорили о долгосрочной стабильности».

По его словам, если ЦБ Турции в экстренном порядке не предпримет фундаментальных усилий, то можно однозначно спрогнозировать, что по итогам 2022 года инфляция в годовом выражении существенно превысит 100%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, официальный уровень инфляции в Турции в сентябре взлетел до 24-летнего максимума.