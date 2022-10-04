Москва, , 11:46 — REGNUM Ряд мировых стран провоцирует мировой продовольственный кризис. Об этом в рамках «правительственного часа» в Совфеде заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев Mcx.gov.ru

«У России на глобальном рынке — большая миссия. Все должны понимать, что в сложившейся ситуации ряд стран провоцируют мировой кризис. Но мы продолжаем исполнять внешнеторговые обязательства в отношении дружественных стран. Экспортные планы на 2022 год — примерно 40 млрд долларов», — сказал Патрушев.

По его словам, главная задача — обеспечение собственного рынка качественным и доступным продовольствием.