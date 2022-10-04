Херсон, , 11:45 — REGNUM Основной причиной отступления ВС России в Херсонской области является отсутствие ротации бойцов, отметил 4 октября в своем телеграм-канале военкор Роман Сапоньков.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Подразделения 126 бригады с марта месяца в боях. Бойцы в лучшем случае съездили в отпуск на 5 дней. Семь месяцев на передовой без сменяемости. Постоянные бои, ранения, из состава семь месяцев подряд выбивало опытных и обстрелянных», — приводит он пример.

Если населенный пункт обороняет 15 человек, а его месяцами атакуют и обстреливают, то рано или поздно обороняющееся подразделение утратит боеспособность, констатирует Сапоньков.

В числе других причин отступления — использование ВСУ «тактики вклинивания» между опорными пунктами нашей армии, а также, судя по многочисленным сообщениям с передовой, сумятица в наших рядах из-за того, что на технике противника были нанесены знаки различия ВС России (Z и V).

«Если это так, то, значит, у врага есть американская сетецентрическая система управления боем, когда всё подразделения на поле боя завязаны в сетку и отмечены на компьютерах, даже на уровне рот, не говоря уже о батальоне-полке. Таким образом, даже ротный сержант в Хамви, БМП или в Т-64 видит на экране, где свои, а где чужие, и ему плевать, какие отметки на броне. Если это так, то это очень плохо, т.к. это качественно новый уровень управления войсками», — пояснил Сапоньков.