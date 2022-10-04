Москва, , 11:45 — REGNUM Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить предстоящее повышение тарифов на ЖКХ, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Депутат напомнил, что тарифы должны вырасти на 9% с 1 декабря 2022 года.

«Вы знаете, что у нас есть правило, к сожалению, с 1 июля каждого года тариф примерно на уровень инфляции повышается. Но с какого перепуга второй раз в году и причем такое крупное повышение на 9%?», — сказал Миронов.

Он считает, что несмотря на ранее озвученные заверения, в июле 2023 года коммунальные тарифы вырастут снова.

«Нам нужно сейчас повышать платежеспособный спрос населения, а если будут повышены тарифы ЖКХ на 9% ну минимум на 1% вся платежеспособность населения и доходы упадут. Я считаю это неправильным и в своем письме призываю председателя правительства отменить это несправедливое решение», — заключил Миронов.

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