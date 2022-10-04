Москва, 4 октября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ есть все предпосылки к устойчивому снижению цен на первичном и вторичном рынках жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября завила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

«Да, вероятнее всего, спрос на покупку жилья продолжит сокращаться, — сказала Школьная. — Факторы, влияющие на спрос, остаются неизменными — это уверенность покупателей в завтрашнем дне, уровень реально располагаемых доходов населения, доступность кредитных инструментов (ипотеки), качество и количество предложения. На текущий момент есть все предпосылки к устойчивому снижению цен и на первичном, и на вторичном рынках. Период снижения цен будет зависеть в первую очередь от политической конъюнктуры, которая сейчас формирует конъюнктуру рынка недвижимости».

Кроме того, она ответила на вопрос о том, стоит ли в настоящее время вкладываться в покупку жилья.

«Зависит от целей вложения. Количество инвестиционных инструментов сократилось, недвижимость остается одним из доступных, — констатировала Школьная. — Только доходность инвестиций в жилую недвижимость и так была невысокой, а сейчас она вообще трудно просчитываема. Что касается покупки жилья с целью улучшения персональных жилищных условий, то абсолютно универсальных инструментов мы не знаем. Если покупателю необходимо новое жилье, он уверен в своей способности обслуживать ипотечный кредит, на рынке есть предложения готового жилья, удовлетворяющие его по качеству, то какой смысл терять время?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время российский рынок недвижимости корректируется после восходящего тренда.