Санкт-Петербург, 4 октября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Отсутствие возможности оперативно связаться с мобилизованным с помощью современных средств связи обусловлено секретностью и безопасностью, пояснил 4 октября специальный представитель губернатора Ленобласти по взаимодействию с воинскими частями в зоне специальной военной операции Сергей Мачинский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кнопочный телефон

По его словам, современные мобильные телефоны (смартфоны) не положены мобилизованным по уставу, поскольку это армия, ведущая боевые действия.

«Ограничения связи не прихоть, а соблюдение требований секретности и тех правил, которые спасут жизни вашим солдатам», — пояснил Мачинский.

Он уточнил, что достаточно было случаев, когда военнослужащие пытались успокоить свои семьи, используя гаджеты что вело к определённым тяжелым последствиям.

«Со своей стороны мы постараемся наладить хотя бы письменную связь, хотя бы через командование подразделений», — подытожил он.

Ранее военком Петербурга Сергей Качинский также заявил, что мобилизованные граждане могут взять с собой только кнопочный телефон.