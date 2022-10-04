Абакан, , 11:44 — REGNUM Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Хакасии 4 октября объявило об отмене проверки систем оповещения населения в регионе.

Система оповещения. Громкоговорители cbs_fan

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления, комплексные проверки готовности систем оповещения населения, запланированные на 5 октября, по указанию МЧС России отменяются во всех субъектах страны. Причиной стали «сложная геополитическая обстановка и проведение специальной военной операции».

Таким образом, в Хакасии не будет перехвата каналов СМИ и включения сирен.

Население просят с пониманием отнестись к решению федеральных органов власти.

Как сообщало ИА REGNUM, сирены должны были зазвучать во всех районах и городах Хакасии 5 октября в 10:40 по местному времени.

Проверки систем оповещения в Хакасии проходят не менее двух раз в год, подчеркнули ранее в управлении.

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