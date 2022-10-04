Хабаровск, 4 октября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв в селе Мичуринское осмотрел пилотный образец, построенный в рамках флагманского проекта «Дом дальневосточника».

Правительство Хабаровского края «Дом дальневосточника»

Читайте также: Хабаровский край готовится выделять земли под проект «Дом дальневосточника»

«Дом в 80 кв. метров выполнен из бруса всего за два месяца. Цена 1 кв. метр с оборудованием составила около 60 тыс. рублей. Проектно-строительный институт Хабаровского края подготовил шесть вариантов типовых решений домов.

Мы подписали соглашение с единым институтом жилищного строительства «ДОМ. РФ» о финансовом обеспечении проекта для всех категорий наших граждан.

Кроме того, корпорация запустила сервис «СТРОИМ. ДОМ. РФ», предназначенный для тех, кто планирует обзавестись индивидуальным жильем. На сайте появится отдельная вкладка «Дом дальневосточника».

Изучаем возможность серийного выпуска домокомплектов от хабаровского ЖБИ, которые могут стать достойной альтернативой деревянному домостроению», — сообщил в своём телеграм-канале Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край флагманским проектом малоэтажного строительства «Дом дальневосточника» на компактно расположенных земельных участках, поддержит тенденцию спроса на покупку частных домовладений.