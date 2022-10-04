Москва, 4 октября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В КПРФ напомнили о влиянии реформы экс-министра обороны Анатолия Сердюкова на ситуацию в Вооруженных силах России и ходе военной специальной операции, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Duma.gov.ru Николай Коломейцев

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«Сердюков — небезобидная личность, он фактически перешел на аутсорсинг», — сказал депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

Парламентарий также напомнил, что при Сердюкове «было закрыто 67 военных училищ, причем это училища — базовые от ракетных войск, артиллерии, где-то шесть училищ связи, где-то семь артиллерийских училищ, где-то столько же мотострелковых училищ и восемь, по-моему, военно-медицинских училищ».

По словам Коломейцева, необходимо провести парламентские слушания, где обсудить законодательное обеспечение развития ВС РФ.