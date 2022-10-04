Ярославль, , 13:00 — REGNUM Образовательный проект ПАО «Славнефть-ЯНОС» получил высший балл международного конкурса «За вклад в совершенство». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу предприятия.

ЯНОС

Организатором командного конкурса выступает Азиатско-Тихоокеанская организация качества (APQO — Asia Pacific Quality Organization), объединяющая национальные системы качества стран вышеуказанных регионов в области качества бизнес-процессов ACE (Awards for Contributing to Excellence) Teams Competition. По итогам конкурса проектов за 2022 год по четыре звезды из четырёх возможных в категории «Презентации команд» (Team Presentation) получили три российских организации — в их числе ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Ярославский НПЗ был рекомендован в качестве участника конкурса автономной некоммерческой организацией «Российская система качества» (Роскачество) и вошёл в число первых в истории российских организаций — участников, заявивших свои проекты. ПАО «Славнефть-ЯНОС» неоднократно становилось дипломантом Премии Правительства Российской Федерации в области качества, реализуя и совершенствуя одну из наиболее эффективных систем менеджмента и управления организацией в стране. Одним из интересных и развивающихся направлений деятельности предприятия является совершенствование кадровой политики, чему и был посвящён проект ЯНОСа «Система подготовки кадров «Школа — Колледж — Университет — Предприятие», представленный на суд жюри конкурса.

С 2018 года по инициативе генерального директора завода Николая Карпова предприятие реализует вышеуказанную образовательную вертикаль по подготовке высококвалифицированных кадров для ЯНОСа. В России много ВУЗов и СУЗов, которые выпускают работников рабочих профессий, специалистов для нефтеперерабатывающей отрасли, но их подготовка не соответствует профильным требованиям, необходимым для работы на ЯНОСе. Учебные программы, специально созданные и реализуемые в рамках системы, позволяют минимизировать срок адаптации молодых специалистов в профессии, так как их обучение осуществляется на оборудовании и программном комплексе, максимально приближённом к тому, что применяется на заводе.

Напомним, что первый этап образовательной вертикали был реализован в 2018 году в лицее № 86 города Ярославля, где был открыт инженерный «ЯНОС-класс», ученики которого углублённо изучают математику, химию, физику, информатику, осваивают программы: «Техническое черчение», «Углубленное программирование» и «3-D моделирование».

Второй — реализован в 2019 году и был ознаменован открытием учебного центра «ЯНОС-технологии» в Ярославском государственном техническом университете, который предоставляет студентам ВУЗа новые возможности изучения технологических процессов нефтехимического производства. «ЯНОС-технологии» включает в себя лабораторию, где собраны действующие модели основных процессов и аппаратов, распространённых на ведущих химических предприятиях.

В 2020 году начал работу «Центр профессиональных квалификаций ЯНОС», реализованный совместно с Ярославским промышленно-экономическим колледжем, в котором были открыты две лаборатории: «Переработка нефти и газа» для исследования процессов нефтепереработки и компьютерная лаборатория «Оператор технологических установок». Это стало третьим этапом реализации программы.

В 2021 году был открыт второй «ЯНОС-класс» естественно-научного направления в школе № 4 города Ярославля, ставший четвёртой ступенью образовательного проекта предприятия. Углублённое изучение химии и английского языка является перспективным направлением, так как в главных вузах страны ведётся подготовка и защита курсовых, дипломных работ, проектов и диссертаций на английском языке.

Также в 2021 году ПАО «Славнефть-ЯНОС» заключило Соглашения о сотрудничестве, совместной деятельности в области подготовки высококвалифицированных кадров между предприятием и «Российским государственным университетом нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» (г. Москва) и «Казанским научно-исследовательским техническим университетом», благодаря чему ведётся работа по повышению квалификации сотрудников завода, профессиональной переподготовке персонала, а также привлечению молодых специалистов из других регионов страны.

Опыт построения образовательной вертикали с охватом школьников при кураторстве молодых специалистов и руководителей предприятия уже дал отличные результаты. Так, школьники «ЯНОС-классов» стали победителями и призёрами в 61 конкурсе различного уровня, в том числе трое учащихся стали призёрами крупнейшего в мире ежегодного конкурса исследовательских и инженерных проектов школьников ISEF, а пять школьников вошли в число победителей всероссийского конкурса «Большая перемена», проходившего в международном лагере «Артек».

Экспертный совет жюри Международного конкурса «За вклад в совершенство» дал высокую оценку работе российских коллег из ПАО «Славнефть-ЯНОС» и пожелал им удачи в дальнейшей реализации и совершенствовании системы.

Более того, все российские команды будут претендовать ещё на пять специальных наград:

— Международная премия APQO ACE Award — Лучший в общем зачёте;

— Международная премия APQO ACE Award — Лучшее влияние на производительность;

— Международная премия APQO ACE Award — Лучшее влияние на инновации;

— Международная премия APQO ACE Award — Лучшая за использование технологий;

— Международная премия APQO ACE Award — Лучшая за влияние на трансформацию.

Результаты в указанных номинациях будут известны в середине октября 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Славнефть-ЯНОС» увеличит глубину переработки почти до 100%