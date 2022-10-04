Кабул, 4 октября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Женщина-врач назначена руководителем специализированной женской больницы в Кабуле. Об этом сообщает агентство «Тасним».

Mil.ru В больнице

Хабибулла Ахундзада Хамид, заместитель начальника отдела министерства здравоохранения правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объявил о назначении Симин Мешкин Моманд, врача-гинеколога, главой больницы «Рабия Балхи» в столице Афганистана.

Сообщая об этом, он добавил, что правительство Афганистана старается назначать компетентных и опытных людей на должности в различных ведомствах.

Ранее правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначило Малолай Рахим Файзи и Хадичу Арин руководить специализированной больницей «Малолай» и учебной клиникой «Шахре Оро» в Кабуле, что приветствовалось жителями города.

Больница «Рабия Балхи» на 226 коек является одной из государственных больниц в Кабуле, в которой ежедневно обследуют около 300 пациентов.

Медучреждение предоставляет услуги в области медицины внутренних органов, общей хирургии, неонатологии, неотложной помощи, специальной медицинской помощи, физиотерапии, семейной консультации.