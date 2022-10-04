Красногорск, 4 октября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Московской области в сентябре 2022 года в лесах региона заблудились 84 человека. Найдены спасателями 83 человека. Один случай закончился трагически, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Наибольшее число потерявшихся в лесу пришлось на Шатурское, Московское учебно-опытное, Ногинское, Звенигородское, Клинское, Сергиево-Посадское и Орехово-Зуевское лесничества.

Гражданам рекомендовали перед тем, как войти в лес, обратить внимание на основные ориентиры: дороги, ЛЭП, реки, ручьи и др. Если человек всё-таки заблудился в лесу, не нужно паниковать, а позвонить на номер 112.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за осень 2020 года в лесах Подмосковья потерялись почти 350 человек.

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