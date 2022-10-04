Москва, , 11:40 — REGNUM Для России не является принципиальным признание Западом воссоединения с РФ четырёх регионов, однако для всех стран было бы правильнее осознать новую реальность. Об этом 4 октября заявил журналистам по итогам своего выступления в Совете Федерации министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Пресс-служба МИД РФ

«Абсолютно не принципиально. Конечно, правильнее, чтобы все страны мира осознали новую реальность, которая была неизбежна», — сказал он.

Также глава МИД РФ уточнил, что имеется огромное количество юридических аргументов и в том числе — ссылки на Устав ООН, в которых закреплен принцип равноправия и самоопределения народов, включая декларацию Генассамблеи, в которой чётко разъясняется, что «все должны уважать территориальную целостность тех государств, которые имеют правительства, признающие право на самоопределение и представляющие весь народ, проживающий на территории той или иной страны».

«Режим Зеленского, а тем более — Порошенко, этим критериям не соответствовал», — пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для всех стран важно проявить ответственный подход и признать воссоединение Донецкой и Луганской Народной Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией.