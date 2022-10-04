Саратов, 4 октября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Нарушения нормативных сроков ремонта компанией «Т Плюс» проверит прокуратура Саратовской области. Соответствующее поручение 4 октября дал губернатор Роман Бусаргин.

t. me/sarprok Коммунальная авария в Саратове

Без горячей воды в Саратове остаются 279 жилых домов, в 95% случаях причинами отключения стали ремонтные работы, проводимые теплоснабжающей организацией.

«Есть нормативные сроки — две недели, за это время можно провести любые работы. Не успеваете — подавайте воду по временной схеме. Кроме того, в Саратове складывается нехорошая традиция — начинать отопсезон в соцучреждениях тогда же, когда и в жилом фонде. Это неправильно», — сказал Бусаргин, добавив, что подавать отопление нужно по заявкам, а не ждать заполнения теплом всей системы.

Во всех районах должны работать горячие линии по отопительному сезону, потребовал губернатор и поручил завершить вскрышные работы в Саратове в нормативных температурных условиях.

Напомним, в октябре 2021 года коммунальная авария на сетях ПАО «Т Плюс» в Саратове оставила без отопления более 100 домов.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 30 сентября 2022 года в Саратове произошел порыв на теплосетях и провал асфальтового покрытия.

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