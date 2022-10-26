Ярославль, , 18:18 — REGNUM 30 сентября к уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину обратился Сергей, который просил помочь ему отправиться в действующую российскую армию. Он уже воевал на Донбассе в 2014 году в составе сил ДНР. При этом его родной сын — военослужащий ВСУ.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Сергею 64 года, но он не выглядит на свой возраст. И отличается от других обратившихся к омбудсмену (они в основном жалуются на ошибочную мобилизацию).

После начала боевых действий в Донбассе в 2014 году майор ВСУ, обучавший лётчиков, перешёл на сторону ДНР и воевал в рядах подразделения Игоря Стрелкова. Затем он уехал в Россию. С тех пор мужчина не видел свою семью.

«Я невъездной. Меня там приговорили к 12 годам как сепаратиста. Сейчас так ситуация сложилась — хочется оказать помощь, чтобы побыстрее закончить спецоперацию. Много друзей потерял, со многими по разные стороны баррикад оказались. С одного котла ели, теперь уже ненависть какая-то у них. У меня ненависти нет», — рассказал Сергей.

С другой стороны фронта у Сергея осталась первая семья. Жена, которая заочно развелась с ним, и сын Богдан — теперь военнослужащий ВСУ. Сейчас они не общаются, по словам Сергея, сын его «проклял». Информацию о нём получает через других людей. Так он узнал, что сын был на «Азовстали», попал в плен.

«Он один из выживших, когда по Еленовке был нанесён с «Хаймарсов» удар. Свои били. Мне прислали списки, что он был в плену под номером 140, ранение, выжил. Потом был переправлен в больницу в Донецк, наши российские врачи их лечили. Потом сын мне сам писал: «ты такой-сякой». Я в ответ сказал ему: «третьего шанса у тебя не будет». Когда вышел он с «Азовстали» и попал в плен — первый, второй — ранение после удара по Еленовке, отвёл Бог. Мне он написал в ответ — тебе и первого шанса не будет. Мы приедем, вас будем резать», — рассказал Сергей.

По словам мужчины, сейчас Богдан находится в Чернигове, где восстанавливается после ранения. Сейчас связи с ним нет, больше общаться с отцом Богдан не желает.

В ВСУ Сергей был майором, однако в России учитывают его воинское звание, полученное ещё в Советском Союзе — лейтенант. Для участия в СВО он не подходит по возрасту. Поэтому мужчина и решил обратиться к омбудсмену, чтобы понять, может ли он каким-то образом попасть на фронт.

«Хотелось бы зайти в свой город. Было желание, когда ещё только начиналось всё, пойти добровольцем, но там брали в ЧВК в основном. Я обращался в военкомат, но как-то тогда или побаивались, или куда направлять не знали. А у меня тогда ни документов не было, ничего. Мне говорят — всё же возраст, отдыхай, уже повоевал», — поделился Сергей.

Пока что попасть в армию Сергей не смог. Друзья предложили отправиться на фронт в составе ЧВК. Это предложение он после раздумий не принял. В России у него новая семья и пожилая мама. Но от перспективы вернуться к участию в боевых действиях Сергей не отказывается. Говорит, если будет уже всеобщая мобилизация — пойдёт воевать.