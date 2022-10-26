В Ярославле бывший майор ВСУ попросил помощи с отправкой на фронт
Ярославль, 26 октября, 2022, 18:18 — ИА Регнум. 30 сентября к уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину обратился Сергей, который просил помочь ему отправиться в действующую российскую армию. Он уже воевал на Донбассе в 2014 году в составе сил ДНР. При этом его родной сын — военослужащий ВСУ.
Сергею 64 года, но он не выглядит на свой возраст. И отличается от других обратившихся к омбудсмену (они в основном жалуются на ошибочную мобилизацию).
После начала боевых действий в Донбассе в 2014 году майор ВСУ, обучавший лётчиков, перешёл на сторону ДНР и воевал в рядах подразделения Игоря Стрелкова. Затем он уехал в Россию. С тех пор мужчина не видел свою семью.
С другой стороны фронта у Сергея осталась первая семья. Жена, которая заочно развелась с ним, и сын Богдан — теперь военнослужащий ВСУ. Сейчас они не общаются, по словам Сергея, сын его «проклял». Информацию о нём получает через других людей. Так он узнал, что сын был на «Азовстали», попал в плен.
По словам мужчины, сейчас Богдан находится в Чернигове, где восстанавливается после ранения. Сейчас связи с ним нет, больше общаться с отцом Богдан не желает.
В ВСУ Сергей был майором, однако в России учитывают его воинское звание, полученное ещё в Советском Союзе — лейтенант. Для участия в СВО он не подходит по возрасту. Поэтому мужчина и решил обратиться к омбудсмену, чтобы понять, может ли он каким-то образом попасть на фронт.
Пока что попасть в армию Сергей не смог. Друзья предложили отправиться на фронт в составе ЧВК. Это предложение он после раздумий не принял. В России у него новая семья и пожилая мама. Но от перспективы вернуться к участию в боевых действиях Сергей не отказывается. Говорит, если будет уже всеобщая мобилизация — пойдёт воевать.