Москва, 4 октября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Объём производства овощей и картофеля находится в зависимости от климатических и погодных условий. Об этом в рамках «правительственного часа» в Совфеде заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

Картофель

«Объём производства овощей и картофеля сильно зависит от погодных условий. При плане в 95% ожидаем в 2022 году уровня в 94,3%», — сказал Патрушев.

По его словам, в последние годы большой шаг вперёд сделало тепличное овощеводство: «Для стимуляции производства овощей и картофеля запускаем федеральный проект. За счёт существующих и новых мер планируем выполнить индикаторы».