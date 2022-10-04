Ереван, 4 октября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Ереван прибыл генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба МИД Армении.

(сс) Dean Calma. IAEA Рафаэль Гросси

«4-5 октября по приглашению министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна в Армении с рабочим визитом будет находится генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси», — говорится в сообщении.

Отмечается, что его примут премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава МИД и другие официальные лица.

По данным пресс-службы, Гросси планирует посетить Армянскую АЭС и Национальный центр онкологии имени Фанарджяна. Также его ожидают в Ереванском государственном университете с лекцией для студентов.