Москва, 4 октября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Одной из ошибок в проведении военной спецоперации стала чрезмерно растянувшаяся летняя пауза, отметил 4 октября в своем телеграм-канале военкор Дмитрий Стешин.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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Военные действия за это время приняли позиционный характер, но численность бойцов при этом не изменилась (то есть осталась недостаточной), подчеркнул он.

Неясно, почему на эти изменения не последовало никакой реакции командования — возможно, в докладах ситуация описывалась лучше, чем она была в действительности, предположил военкор.

«Пополнение наших обескровленных и вымотанных войск произойдет не раньше чем через несколько недель. (ВСУ) получили передышку и используют ее на всю катушку. Я бы на их месте не сильно радовался, а нам не стоит паниковать. Сейчас у нас «наступательно-оборонительные операции Миус-фронта». Примерно 1942 год. А что было после 1942 года?» — отметил Стешин.