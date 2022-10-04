Париж, 4 октября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер остается на посту вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном после предъявления обвинения, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Правой руке главы государства с 2017 года 23 сентября было предъявлено обвинение в незаконном получении выгоды от расследования связей с судовладельцем MSC. Алексис Колер заявляет о своей невиновности.

Дело возникло после публикации в 2018 году в Mediapart нескольких статей о возможном конфликте интересов между государственной службы Алексиса Колера и его связями с итало-швейцарским судовладельцем Mediterranean Shipping Company (MSC), основанным и управляемым двоюродными братьями его матери.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн считает, что «Путин ставит демократию под сомнение».

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