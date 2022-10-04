Петропавловск-Камчатский, , 11:35 — REGNUM На Камчатке комиссия по вопросам мобилизации получила почти две тысячи обращений от населения. Самые часто задаваемые вопросы и жалобы касаются состояния здоровья мобилизованных, отсрочки по кредитам и сохранения на время прохождения службы рабочих мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в комиссию поступило 1980 обращений.

«Задача комиссии по вопросам частичной мобилизации — сконцентрировать в одном центре все эти сигналы, которые жители направляют по телефону единого кол-центра, через мессенджеры, платформу обратной связи, чтобы граждане получали своевременные ответы», — пояснил руководитель администрации губернатора Камчатки Сергей Меркулов.

Также комиссия, в состав которой входят представители разных ведомств и структур, провела выездной приём мобилизованных на военном полигоне.

Большинство жалоб касаются состояния здоровья резервистов. Их направляют в госпиталь для получения заключения о годности к службе.

По вопросам сохранения рабочих мест за мобилизованными комиссия тесно сотрудничает с работодателями. Также ведётся контроль по исполнению в крае законодательства, которое даёт право военнослужащим на отсрочку по кредитным платежам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области документально закрепили новые меры поддержки для семей граждан на время прохождения ими военной службы по частичной мобилизации.