Лондон, , 11:34 — REGNUM В рамках мер защиты подводной энергетической инфраструктуры после серии взрывов, повредивших два газопровода «Северный поток» в Балтийском море, Великобритания направила фрегат для патрулирования Северного моря.

Фрегат

Координируемые Великобританией Объединенные экспедиционные силы, объединяющие вооруженные силы 10 стран, включая страны Прибалтики и Северной Европы, также обсуждают возможность усиления наблюдения и морского патрулирования «для обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры» в этом районе.

«В этот период повышенного беспокойства для всех стран-партнеров, являющихся единомышленниками, будет правильно, если мы будем действовать быстро, оперативно и с коллективной решимостью, чтобы активно продемонстрировать нашу общую приверженность взаимной безопасности», — сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

На прошлой неделе европейские страны заявили, что уже усилили военное патрулирование для защиты поставок энергоносителей в Северном море и у побережья Италии после предполагаемой диверсии на трубопроводе «Северный поток» вблизи Дании. США также усилили наблюдение.

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