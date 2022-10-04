Нью-Дели, 4 октября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В посольстве Афганистана в Дели уточнили, что заявления главы МИД Индии о том, почему афганским студентам не выдаются визы, неубедительны.

ИА REGNUM Флаг Индии

Фарид Момандзай, посол бывшего афганского правительства в Дели, который до сих пор возглавляет это посольство, заявил, что причины, приведенные властями Индии для невыдачи виз афганским студентам, неубедительны. Он добавил, что неоднократно обращался к властям Индии с просьбой возобновить процесс выдачи виз афганским студенткам, но индийские власти не согласились даже на минимальную квоту.

«Пока мы не получили убедительной причины, по которой афганским студентам, обучающимся в Индии, не выдали визы», — сказал Момандзай The Hindu.

Он отметил, что «ни один афганский гражданин никогда не совершал терактов в другой стране, поэтому этих студентов не следует подозревать по соображениям безопасности».

Ранее министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что визы афганских студентов не были продлены из-за проблем с безопасностью, и попросил этих студентов дождаться повышения уровня доверия между двумя сторонами, чтобы возобновить выдачу виз.

После падения прежнего правительства Афганистана и прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительство Индии объявило о новом процессе «чрезвычайной электронной визы», отменив все визы, ранее выданные афганским гражданам. Однако Дели выдал визы менее чем 300 афганцам, большинство из которых являются индуистами и сикхами, из десятков тысяч заявителей на получение визы, поступивших за прошедший год.