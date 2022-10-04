Москва, 4 октября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Ситуация последних лет потребовала принятия ряда мер по поддержке растениеводства. Об этом в рамках «правительственного часа» в Совфеде заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

Kremlin.ru Дмитрий Патрушев

«Российские аграрии ежегодно без сбоев проводят комплекс мероприятий, а государство поддерживает сельхозпроизводителей. Но ситуация последних лет потребовала ряда мер. В текущем году мы рекомендовали предусмотреть авансирование аграриев», — сказал Патрушев.

Также, по его словам, в 2022 году правительство увеличило объём коротких и льготных кредитов: «Для решения вопроса по семенам весной были использованы возможности собственной селекции, мы также перестроились на поставки из дружественных стран».

Министр отметил, что российские аграрии «обеспечены удобрениями в полном объёме и по приемлемым ценам».