Владивосток, 4 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В служебную командировку на Северный Кавказ 3 октября отправился отряд полицейских из Приморского края. Сотрудники полиции в течение полугода будут охранять общественный порядок в Северной Осетии, сообщили в региональном управлении МВД.

ИА REGNUM Полиция

«Полицейские на полгода направляются в республику Северная Осетия–Алания для выполнения возложенных на них задач по охране правопорядка и противодействию преступности на федеральной трассе «Кавказ», — говорится в сообщении.

В состав сводного отряда вошли представители разных служб и подразделений, в том числе инспекторы ДПС и ППС, кинологи, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, представители кадровых, конвойных, тыловых и материально-технических подразделений. Все они имеют опыт несения службы при проведении мероприятий международного уровня.

По словам заместителя начальника полиции УМВД России по Приморскому краю Игоря Бородачева, перед отправкой на Кавказ личный состав прошел обучение, боевое слаживание, сдал зачеты по огневой, физической и специальной подготовке.