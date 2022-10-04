Екатеринбург, 4 октября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Свердловской области отменена проверка готовности систем оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Громкоговорители

Ранее она должна была пройти 5 октября. Планировалось проверить электросирены и оповещение по телевидению и радио. Причины отмены не указаны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области электросирены включают каждый год. Это делают 22 июня в День памяти и скорби.