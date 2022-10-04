Москва, 4 октября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Законопроект об отмене штрафов, которые были выписаны гражданам, призванным на службу в рамках мобилизации, будет внесен в ближайшее время в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября, об этом заявил вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков («Новые люди»).

Пресс-служба партии «Новые люди» Владислав Даванков

«Надо отметить, что на этой неделе значительно улучшилась ситуация с тем, как проходит мобилизация. Партия «Новые люди» по всем регионам открыла чаты поддержки. Мы видим, как сейчас многие возвращаются домой в семьи», — сказал парламентарий.

По словам Даванкова, депутаты получают много идей от людей по устранению пробелов в законодательстве «для того, чтобы мобилизация шла нормально».

«Например, многих заботит то, что они когда уехали, не успели заплатить штрафы ща дорожные происшествия и уже сегодня мы внесем законопроект об амнистии таких штрафов», — сказал вице-спикер Госдумы.