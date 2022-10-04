Кострома, 4 октября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Жителя Костромы осудили за покупку поддельного сертификата о вакцинации, с помощью которого он получил право работать на производстве. Об этом сообщает Ленинский районный суд города.

Иван Шилов ИА REGNUM Шприц

Следствие доказало, что мужчина заплатил 4 тысячи рублей «неустановленному лицу» с тем, чтобы его имя внесли в федеральный регистр вакцинированных без прививки. В дальнейшем костромич скачал сертификат с «Госуслуг» и пользовался им около года.

По статье «Приобретение заведомо поддельного официального документа» мужчине грозило лишение свободы сроком на один год. Однако, учитывая признание вины и другие смягчающие обстоятельства суд назначил ему более мягкое наказание — четыре месяца ограничения свободы.