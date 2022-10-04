Ньон, Швейцария, 4 октября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не планирует претендовать на пост главы Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 4 октября он заявил RTV Slovenija.

Uefa.com Александер Чеферин

«Должность президента ФИФА гораздо более политическая: много встреч с государственными деятелями, раз в четыре года у вас большой футбольный фестиваль. У нас же футбол каждый день, и это делает меня счастливым», — сказал Чеферин.

Он добавил, что УЕФА похож на экономическую корпорацию, а ФИФА является политической организацией, похожей на ООН.

Напомним, Чеферин с 2016 года является президентом УЕФА. 3 октября 54‑летний словенский функционер объявил, что хочет переизбраться на новый срок. Должность президента ФИФА с 2016 года занимает Джанни Инфантино.