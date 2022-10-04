Сеул, 4 октября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Больше половины жителей Южной Кореи не ощутили эффект от принятия мер по стабилизации цен, сообщает KBS.

Иван Шилов, ИА REGNUM Опрос

Согласно результатам опроса, проведенного с 28 сентября по 2 октября среди 1000 человек в возрасте 19-69 лет, 73% жителей страны не ощутили никакого эффекта от принятых правительством мер.

83,3% респондентов также указали на увеличение расходов на питание вне дома. А 54,2% участников опроса считают, что компании, работающие в пищевой отрасли, чрезмерно повышают цены в целях увеличения выгоды.

Напомним, правительство Южной Кореи приняло ряд мер по стабилизации потребительских цен, среди которых выдача купонов на сельскохозяйственную продукцию, а также корректировка таможенных тарифов.