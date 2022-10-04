Якутск, , 11:40 — REGNUM За девять месяцев 2022 года в Якутии появились на свет 4 415 мальчиков и 4 136 девочек. Всего родилось более 8,5 тысяч детей, сообщил 4 октября телеграм-канал заместителя председателя правительства республики Ольги Балабкиной.

Новорожденные Gtrk-kaluga.ru

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Только за сентябрь у жителей Якутии родилось более тысячи детей. Отделения ЗАГС республики зарегистрировали появление на свет 545 мальчиков и 549 девочек.

Самыми популярными именами для новорождённых стали Лев, Марк, Максим, Дмитрий, Александр, Тимофей, Илья, София, Виктория, Ева, Милана, Алиса, Диана и Мия. Среди самых редких имён — Биниамин, Шердил, Кристан, Юджин, Мир, Алмаз, Альяна, Ани, Лунна, Ниса, Денна, Итильда, Ярославна и Милани.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на начало сентября почти 600 млн рублей выплатили в Якутии семьям, родившим ребёнка в год 100-летия со дня образования Якутской АССР. В юбилейном году семьи, в которых появился на свет малыш, получают 100 тыс. рублей.