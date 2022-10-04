Москва, 4 октября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Владельцев сети телеграм-каналов, которые публиковали ложные сообщения о высокопоставленных лицах и требовали деньги за удаление такой информации, задержали сотрудники полиции. Об этом 4 октября сообщает портал «МВД Медиа».

пресс-служба ГУ МЧС по СПб. Ложное сообщение.

«Сотрудниками управления «К» МВД России пресечена противоправная деятельность интернет-шантажистов, которые специализировались на вымогательстве денежных средств граждан в крупном и особо крупном размер», — говорится в сообщении.

Также указывается, что злоумышленниками был создана сеть телеграм-каналов с общим количеством подписчиков 900 тысяч, которая использовалась для целенаправленного и синхронного размещения заказных материалов, которые содержали ложную, информацию дискредитирующего характера в отношении крупных бизнесменов, топ-менеджеров государственных корпораций и высокопоставленных должностных лиц.

Кроме того, отмечается, что за удаление порочащей честь и деловую репутацию информации злоумышленники и их соучастники просили с потерпевших крупные денежные суммы, для чего использовали анонимные платежные средства (криптокошельки). При этом согласившиеся с требованиями вымогателей вынуждены были платить задержанным ежемесячно.

Помимо того, уточняется, что были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере»).

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления «К» МВД России установили местонахождение и задержали владельцев и администраторов данных телеграм-каналов. 50-летний житель Москвы, который вовлек в криминальный бизнес своего сына, а также уроженец города Ульяновска заключены под стражу. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъяты электронные устройства, записные книжки и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотовый оператор Optus подтвердил, что по меньшей мере 2,1 миллиона личных идентификационных номеров жителей Австралии были украдены в результате масштабной хакерской атаки.