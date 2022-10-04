Москва, , 11:28 — REGNUM Россия выполняет пороговые значения по ряду сельскохозяйственной продукции. Об этом в рамках «правительственного часа» в Совфеде заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

Дмитрий Патрушев Kremlin.ru

«На сегодня мы выполняем пороговые значения по зерну, мясу, рыбе, сахару, и, несмотря на то, что некоторые значения не достигнуты, я подчеркну — в России полностью обеспечена самодостаточность. Но все индикаторы доктрины — это стратегическая цель, к которой мы идём», — сказал Патрушев.

По его словам, обеспечение продбезопасности — непрерывный процесс: «Мы продолжаем стимулировать производство. Для этого создана платформа господдержки. Инструменты совершенствуются в диалоге, при этом в зависимости от ситуации принимаются и оперативные меры, которые позволяют адаптировать отрасль к новым вызовам».