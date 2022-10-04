Москва, 4 октября 2022, 11:28 — REGNUM Россия выполняет пороговые значения по ряду сельскохозяйственной продукции. Об этом в рамках «правительственного часа» в Совфеде заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

Дмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев
Kremlin.ru

«На сегодня мы выполняем пороговые значения по зерну, мясу, рыбе, сахару, и, несмотря на то, что некоторые значения не достигнуты, я подчеркну — в России полностью обеспечена самодостаточность. Но все индикаторы доктрины — это стратегическая цель, к которой мы идём», — сказал Патрушев.

По его словам, обеспечение продбезопасности — непрерывный процесс: «Мы продолжаем стимулировать производство. Для этого создана платформа господдержки. Инструменты совершенствуются в диалоге, при этом в зависимости от ситуации принимаются и оперативные меры, которые позволяют адаптировать отрасль к новым вызовам».