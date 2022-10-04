Анадырь, , 11:26 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин рассказал о поддержке мобилизованных и добровольцев.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Равнодушных нет. Поэтому в регионе появляются и реализуются новые инициативы. Решено обеспечить экипировкой всех наших призывников и добровольцев. В деле большую поддержку оказывают общественники из «Чукотка — Фронту». Они взяли на себя закупку и доставку наборов экипировки прямо на место проведения боевого слаживания у первой группы наших резервистов.

Организуем центр психологического сопровождения для родных мобилизуемых. Поддержали инициативу ОНФ. Народный фронт работает вместе с Чукотской и Анадырской епархией. Департамент здравоохранения поможет с организацией психологических консультаций.

К поддержке добровольцев и мобилизуемых подключаются муниципалитеты. Своих не бросаем!» — написал в своём телеграм-канале Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области документально закрепили новые меры поддержки для семей граждан на время прохождения ими военной службы по частичной мобилизации.