Москва, 4 октября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Лучшим ответом на недружественные действия других стран является ускорение интеграционных процессов в Союзном государстве. Об этом 4 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он выступил с видеообращением к участникам форума «Рубежи Союзного государства».

«Наши страны самостоятельно определяют собственные приоритеты и вектор своего развития. Мы будем и впредь уважать историческую память и следовать нравственным ориентирам наших народов. К сожалению, это принимают не все зарубежные коллеги», — сказал Мишустин.

Глава российского правительства отметил, что многие из зарубежных стран пытаются законсервировать однополярную систему мирового устройства. Лучшим ответом на недружественные действия является ускорение интеграции Союзного государства, считает он.