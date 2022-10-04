4 октября 2022 | Время чтения 3 мин

«Лиз Трасс — фермер, а не премьер-министр, пусть идет готовить почву для картошки». Британцы обсудили в Twitter первый провал Лиз Трасс в экономической политике.

Джейн Спай, , 12:17 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провела на своем посту меньше месяца, но её уже не перестают критиковать. В первую очередь население и эксперты недовольны её экономической политикой. В числе последних решений отмена верхнего предела премий для банкиров и отмена 45-процентного налога на доходы самого богатого слоя населения.

ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Многие министры, в том числе бывший министр Майкл Гоув, назвали эти меры неадекватными. В это же время британцы наблюдали повышение ключевой ставки и падение фунта.

Сама Трасс сказала, что она не проконсультировалась со всеми членами кабинета министров, и прокомментировала свои решения: «Правительство пытается избежать серьезного экономического замедления, которое станет причиной реальных трудностей для населения. Но я боюсь, что проблема с ростом ключевых ставок по всему миру существует и мы должны признать это. Но я хочу сказать населению, что я понимаю, на чем основаны их переживания из-за произошедшего на этой неделе. Я придерживаюсь анонсированного пакета мер, и я поддерживаю такое быстрое принятие этих решений, потому что нам нужно было действовать. Но я признаю, что нам нужно было лучше подготовить почву. Я теперь научилась, и я буду проверять в будущем, чтобы основа была подновлена лучше».

Майкл Гоув Policy Exchange

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Некоторые пользователи написали, что премьер-министр наплевала на все известные экономические теории и подходы и решила надеяться на авось. Но как и следовало ожидать, у нее ничего не вышло.

«Нетрадиционный для консерваторов» подход к экономике требует доказательств, прогнозирования, объяснений. Но для этого, очевидно, не было времени. В двух словах, это провалившийся эксперимент, основанный на одной лишь вере в то, что если население будет платить меньше налогов, а государство будет больше тратить, то все станут богаче», — объяснила @JMPSimor.

Многих пользователей интересует, кто именно будет платить за все провалы, которые случаются при Трасс, и за уроки, которые она из этих провалов извлекает.

«Отлично, может ее теперь кто-то спросить, когда она будет платить за полученные уроки. Выходит около 5 миллиардов фунтов в год. Или она хочет, чтобы налогоплательщики выделили ей деньги на эту ошибку?» — спросил @Hobart1976.

«Я очень рад, что Лиз Трасс выучила свой урок, но она ведь просто поиграла с миллионами жизней людей. А теперь нам с этим жить и бороться на протяжении ближайших нескольких лет. Это совершенно недопустимо», — раскритиковал @andrewgrajcarek.

Лиз Трасс (сс) U.S. Department of State

«Мы должны были лучше подготовить почву» значит, что мы только что выкопали дырку в шесть километров и вы все там скоро окажетесь», — написал @strat_nav.

Часть комментаторов не верит, что премьер-министр чему-то научилась, они уверены, что это не последняя ошибка, которую она совершит.

«Мне кажется, или это была ухмылка, когда она сказала, что извлекла из этого урок. Само за себя говорит», — отметил @Twi11erN.

Ряд комментаторов удивило то, что Трасс по какой-то причине не посоветовалась с членами кабинета министров, зная, что против нее уже начали подавать письма недоверия.

«Шокирует то, что не было обсуждения в кабинете. Это прямая дорога к диктатуре. Это раньше было таким важным этапом, потому что несколько голов лучше, чем одна», — написала @Nanettehesketh.

Некоторые пользователи раскритиковали Трасс за то, что она, как и все консерваторы до этого, помогла богатым и наплевала на нуждающихся.

«Ей не составило труда подготовить основу для банкиров, управляющих инвестиционными фондами, и валютных спекулянтов, которые в точности знали, что произойдет, и воспользовались этим», — отметила @annapatten_a.