Москва, , 11:29 — REGNUM Более 50 млн рублей пытается взыскать с АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» (АО «НПО Лавочкина») Роскосмос, который обратился с соответствующими претензиями в арбитраж Москвы. Претензии суд пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Госкорпорация обратилась с исками к компании из своего дивизиона 3 октября 2022 года. Заявления поданы на 25 726 452,85 рубля, 2 619 711,56 рубля и 21 785 883,33 рубля.

Компания-ответчик позиционируется как ведущая организация ракетно-космической промышленности. Она участвует в разработке и создании космических комплексов и систем для проведения исследований, а также дистанционного зондирования Земли.

Напомним, в конце сентября 2022 года суд по иску Минобороны России взыскал с «НПО Лавочкина» более 5 млн рублей неустойки, хотя истец изначально запрашивал более 10 млн рублей. В основе этого спора лежал контракт стоимостью более 1,2 млрд рублей — на изготовление разгонного блока «Фрегат».